Sydjysk racerkører taber begge baghjul i bizar Formel 2-fadæse

Det er ikke hver dag, man ser en racerkører blive overhalet af sine egne baghjul. Men det var, hvad der skete for danske Frederik Vesti i søndagens Formel 2-ræs i Zandvoort i Holland.

På tiende omgang kørte danskeren i pit, og her fik mekanikerne tilsyneladende ikke spændt baghjulene ordentlig fast.

Vesti kørte tilbage på banen, men nåede ikke langt, før begge hjul røg af, fortsatte forbi bilen og lagde sig pænt ved siden af hinanden i græsset uden for banen.

Dermed var løbet slut for racerkøreren fra Vejleområdet, der ellers havde alletiders mulighed for at forbedre sine chancer for at vinde Formel 2-mesterskabet.

Hurtigt sendt ned på 19.-plads

Kort forinden havde den førende i den samlede stilling, Theo Pourchaire, nemlig spoleret det hele for sig selv ved at drøne direkte ind i autoværnet. Pourchaire er 12 point foran Vesti i toppen af stillingen.

Det var dog ikke kun Vestis folk i kulissen, der fejlede til søndagens eksamen. Vesti var selv skyld i, at han fik en katastrofestart ved at snurre rundt i løbets allerførste sving.

Da han fik rettet bilen op og vendt næsen den rigtige vej, var en startposition som nummer tre forvandlet til en 19.-plads. Kort efter var det helt slut.

Samlede stilling urørt

Til danskerens held fik den dårlige dag ikke den store betydning i den samlede stilling. Tre ud af de fire øverste udgik, og nummer tre, japaneren Ayumu Iwasa, sluttede langt tilbage og fik ingen point.

Dermed er Frederik Vesti fortsat på andenpladsen inden de sidste to løbsweekender i henholdsvis Monza og Abu Dhabi.

Franskmanden Clement Novalek kørte først over stregen. Inden søndagens løb havde han blot hentet to point i hele sæsonen.