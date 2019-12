Sygehusdirektør: Vi fik tip om noget mistænkeligt 

Sygehusdirektør for Sygehus Lillebælt, Christian Sauvr, vil have finkæmmet deres kontrolsystem. Foto: Ole Skovsen, TV 2

Det var på baggrund af et tip fra en samarbejdspartner, at Sygehus Lillebælt i oktober politianmeldt en tidligere særligt betroet medarbejder for mistanke om svindel med sygehusets midler.

- Vi fik et tip fra nogle samarbejdspartnere om, at der foregik noget mistænkeligt her. Og det fik os til at dykke længere ned i sagen, siger Christian Sauvr, der er sygehusdirektør for Sygehus Lillebælt.

Sygehuset fik adgang til nogle mailkorrespondancer mellem den betroede medarbejder og to eksterne samarbejdspartnere. Mailkorrespondancerne gav sygehuset en mistanke om, at de tre involverede gennem en årrække har svindlet med fiktive indkøb og oprettet falske fakturaer.

- Det er først, da vi får adgang til mailkorrespondancerne, at vi kan begynde at se et mønster, som ikke har været muligt at se før, siger sygehusdirektøren.

Den betroede medarbejder har ifølge Christian Sauvr tilsyneladende fundet et hul i sygehusets kontrolsystem, og har bevidst valgt at udnytte og omgå det. Derfor skal deres økonomistyring finkæmmes for flere lignende sager.

- Vi skal selvfølgelig erkende, at selvom vi har haft kontrol og tilsyn, så har de ikke været finmasket nok. Og der er noget, vi skal have set efter i sømmene, og se om der kan være lignende tilfælde, siger sygehusdirektøren.

Fuldstændig uacceptabelt

Det er ifølge Christian Sauvr en meget uheldig sag, som berører rigtig mange i ansatte i organisationen.

- Jeg er rigtig ked af den her sag, og det er noget, der påvirker os alle sammen. Det at en tidligere betroet medarbejder går bag vores ryg, og tilsyneladende bevidst forsøger at snyde os - det finder vi fuldstændig uacceptabelt, siger Christian Sauvr.

Af hensyn til efterforskningen og personalesagen vil sygehuset ikke komme med flere detaljer om, hvor og hvordan den mulige svindel er foregået. Politiet har nu sigtet tre personer i sagen og det undersøges nu, om der skal rejses tiltale i sagen.