Tauson og Runes succes skaber positiv udvikling i lokal tennisklub

Ifølge formanden er antallet af spillere i klubben nemlig steget med rundt regnet 20 procent det seneste år. Og særligt glædeligt er det, at det er unge mennesker, der griber ketcherne.

- I mange år har tennis været præget af de ældre generationer, som har spillet altid, så det, at vi nu kan få nogle yngre medlemmer ind, er utrolig vigtigt både for fremtiden, men også nu og her, siger Thomas Svendsen, der glæder sig over, at der er mere liv i klubben, end der længe har været.

Selv de største skal starte et sted

I disse dage er Vejle Tennis Klub vært for en større eliteturnering, og det er til trods for, at de slet ikke er en eliteklub.

- Vi vil gerne fremme tennis i Vejle og hele Sydjylland. Når vi afholder en turnering som den her, så giver det en masse omtale, og så hjælper vi ikke mindst nogle af de danske talenter, der skal videre op i systemet på verdensranglisten, siger Thomas Svendsen.