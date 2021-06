Taxa-formand frygter nyt trafikkaos i Vejle

Men det betyder også, at taxaerne kan køre færre ture end normalt, når trafikken propper til.

- Det er et problem, for det betyder, at vi skal have flere biler og flere chauffører for at kunne levere den samme service, som vi plejer, hvis vi skal holde endnu mere i kø, siger Christian Kirkegaard.

I forvejen mangler Vejle Taxa ti chauffører for at kunne klare efterspørgslen på taxaer.

Derfor bekymrer det ham, at en af byens fire nord-sydgående veje sættes ud af spillet, inden der er lavet løsninger, som kan aflede den trafik, der i dag kører direkte igennem Vejle midtby for at komme nord-, syd- eller vestpå.