Team Esbjerg moser miniput i pokaldyst

Det var på forhånd en stor mundfuld, som ventede håndbolddamerne fra Jelling, og det blev det også i dagens pokalkamp mod esbjerggenserne. Ved halvleg lød stillingen på 9-24 til udeholdet, og kampen sluttede 16-42 til Team Esbjerg.

For hjemmeholdet betød håndboldkampen langt mere end slutcifrene, hvor oplevelsen stod over alt andet.

- Jeg synes, at de klarer det rigtig godt. Man kan se, at de er glade for at spille håndbold. Bare det, at vi har gang i hallen, er det vigtigste i dag, sagde Marie Lütken Skovgaard, formand for Jelling fS Håndbold, til TV SYD under kampen.