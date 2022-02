Teenager dræbte ven med dybe knivstik

Dommen på 12 års fængsel er også et udtryk for, at der ikke er fundet formildende omstændigheder ved drabet. Omvendt har dommere og nævninger heller ikke ment, at der har været noget, som skulle skærpe straffen.

18-årige Mikail Ates Andersen har erkendt, at han stak sit offer med kniv. Han har dog i løbet af retssagen forklaret, at det skete i selvforsvar. Det har retten ikke fundet bevist.

Gerningsmand mishandlet

Sagen trækker tråde til en anden alvorlig sag, hvor Mikail Ates Andersen er offeret. Han blev efter drabet holdt fanget og udsat for mishandling, inden politiet fik anholdt ham i drabssagen.

I sagen om mishandling er fire mænd tiltalt.

Deres sag ventes at komme for retten i marts.