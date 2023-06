Teknologi med dansk kongenavn forenede modstandere for 25 år siden

- Man skulle da være et skarn, hvis man ikke udnyttede muligheden for at kombinere 1000 års vikingehistorie med 25 års teknologihistorie, siger Morten Teilmann-Jørgensen, museumschef på Kongernes Jelling.



Som man kan se på billedet herunder, er Bluetooths logo en sammentrækning af de to vikingebogstaver H for Harald og B for Blåtand.