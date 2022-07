Tennistalent beholder international titel efter sejr

- Jeg synes, det var svært, fordi der er forventninger og pres, når jeg er mini-favorit, og det er altid svært, når jeg ikke har en rangering. Så det skulle jeg også lige håndtere og jeg synes jeg kom igennem det på en fin måde.

Førstepladsen udløser en præmie på omkring 15.000 kroner, men fokus ligger allerede på næste ITF-turnering, der starter i næste uge i København, og så venter US Open for juniorer også i USA til september. Derfor går søndag aften også med at samle energi.

- Jeg tror, at der skal være en god middag med familien og så restituere inden turen til København, siger Johanne Svendsen.