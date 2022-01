The Minds of 99 åbner festivalsommeren i Jelling

The Minds of 99 indtager onsdag d. 25. maj Store Scene i Jelling og sparker dermed festivalsommeren i gang igen. Koncerten bliver første gang siden 2019, at The Minds of 99 spiller på en festivalscene og udgør én af bandets kun fire festivalkoncerter i år.



- I øjeblikket kan intet band samle Danmark på tværs af geografi, generationer og klasseskel som The Minds of 99, mener Lars Charlie Mortensen.