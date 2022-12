Thomas Hartmann vil helst holde jul uden børn: - Jeg bebrejder dem ikke, men de er jo irriterende

Men hvis han skal være helt ærlig, så kan Thomas Hartmann bedst lide at holde juleaften, når der ikke er nogen børn til stede.

- Det bliver tit på børnenes præmisser, og jeg har en generel holdning til, at børn gerne må have lidt pli, og det er ikke nemt på en dag, hvor de er høje på sukker og store forventninger, forklarer han og fortsætter:

- Jeg bebrejder dem ikke, for det virkelig svære betingelser for et barn at skulle opføre sig pænt under, men det bliver ikke mindre irriterende af den grund.

Thomas Hartman og Trine Secher Hartmann har ikke selv nogen børn, og det er et helt bevidst valg, de hver især har truffet.