Thulesen Dahl: Ekstraordinært møde skal finde ny formand

Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl, Thyregod, indkalder partiets hovedbestyrelse til møde i weekenden. Her vil han anmode om ekstraordinært årsmøde, så der kan vælges ny formand.

Han er valgt til Folketinget i Sydjyllands Storkreds.

Kristian Thulesen Dahl overtog formandsposten på Dansk Folkepartis årsmøde i september 2012, efter at formand Pia Kjærsgaard meddelte, at hun ville gå af som partiformand.



Han førte Dansk Folkeparti til stor fremgang ved Folketingsvalget i juni 2015, hvor DF fik 37 mandater og blev den borgerlige bloks største parti med 21,1 procent af stemmerne.

Siden er det blevet til stor tilbagegang ved både Folketingsvalget i 2019 og nu ved tirsdagens kommunalvalg, hvor Dansk Folkeparti har mistet flere end et hundrede byrådsmedlemmer.

- Jeg lægger op til en grundig evaluering, og hvis man som formand lægger op til det, så skal man også som formand være villig til, at det er ens egen post, som bliver sat ind i forhold til det, siger han.

Adspurgt om han selv stiller op til formandsposten, svarer han:

- Nej, det er klart, at hvis der bliver indkaldt til årsmøde, så er det en situation, der bliver lavet for at starte på en frisk.

Han siger også, at han bliver som formand den kommende tid og tager ansvar for at "køre processen igennem".