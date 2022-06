Thulesen Dahl melder sig ud af DF

Nuværende formand Morten Messerschmidt udtalte denne weekend, at eksformandens fremtid i partiet burde afklares.

Thulesen Dahl skriver, at der har været "et pres for, at jeg skal tage beslutningen om min fremtid nu."

- Det italesættes, at partiet først kan komme videre, når jeg er ude. Og hvis vurderingen er, at den nuværende ledelse ønsker, jeg skal melde mig ud, er det den rigtige beslutning for mig at tage, skriver han på Facebook.