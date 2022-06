Thulesen Dahl om rygter: - Det er en overreaktion

Kritik fra Messerschmidt og Pia K.

Rygterne om hans afgang er yderligere styrket af, at han sammen med Inger Støjberg har ført valgkamp mod afskaffelse af EU-forbeholdet.

- Så tolkes der på det, og jeg er ikke ved at danne et parti sammen med Inger Støjberg. Og mit håb og fokus er, at det går godt for Dansk Folkeparti, og det bør også være fokus for andre.

- Det er tankevækkende, at Morten Messerschmidt og Pia Kjærsgaard kritiserer mig i pressen i stedet for at ringe til mig, for jeg har ikke hørt fra dem. Den slags kan skabe rygter og usikkerhed, og det har partiet ikke brug for, siger Kristian Thulesen Dahl til TV SYD.

Ville ikke tage fokus

Han mener, at det var bedst for Dansk Folkeparti, at han ikke deltog i partiets valgaften.



- Jeg er forsvarsordfører, men jeg er jo først og fremmest kendt som mangeårig formand, og så ville pressen jo bede mig kommentere en masse ting. Det ville give for meget fokus. Så jeg synes faktisk, jeg gjorde Morten Messerschmidt en tjeneste ved ikke at møde op, siger Kristian Thulesen Dahl.

Kandidat til næste valg

I marts blev han genvalgt som Dansk Folkepartis folketingskandidat i Vejle Nord-kredsen. Her bruger kredsformand Flemming Hansen ikke mange ord på rygterne.

- Jeg har godt læst, hvad der er skrevet og sagt, men jeg opfatter det som løse rygter. Så det er ikke noget, vi har diskuteret i bestyrelsen, det spilder vi ikke tid på. Kristian blev i marts valgt som vores kandidat til det næste folketingsvalg, og jeg har ingen grund til at tro, at han ikke stiller op, siger Flemming Hansen til TV SYD.