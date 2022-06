Thulesen Dahl tager køligt imod formands tilbud om ordførerskaber

Forhenværende formand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl forholder sig nu for første gang til et tilbud fra sin formand, Morten Messerschmidt, om at få en større rolle i partiet med flere ordførerskaber.



I Berlingske siger Kristian Thulesen Dahl, at han endnu ikke har gjort op med sig selv, om han vil tage imod tilbuddet.

Indtil videre har posterne som skatteordfører og socialordfører været på bordet.

Samtidig undrer han sig over, at Messerschmidt involverer "hele Danmarks befolkning" ved at fortælle om tilbuddet offentligt i medierne.

- Jeg tror ikke, det er, fordi man har siddet og tænkt, at Kristian er lige præcis mest skarp på de her emner. Det tror jeg egentlig ikke.

- Det er også derfor, at det er helt logisk, at nogen vil tænke, at det her slet ikke handler om de ordførerskaber. Og at timingen i det slet ikke handler om de ordførerskaber.

- Det handler om, at man gerne vil lede debatten over på nogen andet end de udfordringer, man har internt i partiet, siger Kristian Thulesen Dahl til Berlingske.