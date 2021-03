Tidligere landsholdspiller og TV-vært er død

Efter han stoppede på banen i Vejle i 1968, blev han træner i for det danske ungdomslandshold og i Jelling.

I 1964 blev Tommy Troelsen uddannet lærer fra Jelling Statsseminarium, og blev i begyndelse af 1980’erne fodboldkommentator på Danmarks Radio, og blev studievært på Tipslørdag og Sportslørdag.

Sportsjournalist ved Horsens Folkeblad Tommy Poulsen fulgte Tommy Troelsen i mange år, og fortæller, at kombinationen af spiller, lærer og tv-vært gjorde Tommy Troelsen til en ambassadør for sporten.

- Han har jo været hele Danmarks skolelærer for fodbold. Han bliver kommentar på DR til et verdensmesterskab og så ansat bagefter. Han vidste alt om fodbold og forklarede fodbold for hele landet. Dengang var der millioner af seere til tv-programmerne i weekenden, siger Tommy Poulsen til TV SYD.