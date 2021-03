Tidligere landsholdsspiller bygger stort padelcenter

Padelsporten er i rivende udvikling i Danmark i disse år. Antallet af baner har rundet 200, og inden udgangen af i år er det tal ifølge Dansk Padel Forbund steget til det dobbelte. Ikke mindst i kraft af det nye center med 17 baner som er på vej i Vejle. Det vil bringe antallet af baner i Syd- og Sønderjylland op på det dobbelte antal.



De to vejlensere, den tidligere fodboldlandsholdsspiller Thomas Gravesen og erhvervsmanden Kenneth Eskildsen, vil bygge et stort padelcenter med plads til 17 baner, skriver Vejle Amts Folkeblad onsdag.

- Vi brænder rigtig meget for sporten begge to, og Vejle en af de eneste storbyer uden padel. Så derfor vil vi gerne gøre noget for sporten, som alle kan deltage i - stor og lille, voksen og ung, siger Thomas Gravesen til TV SYD.

De to vejlensere har erhvervet sig en grund i det nordlige Vejle med VB-parken som nabo. Her vil de opføre et 5.500 kvadratmeter indendørs center med 13 baner, hvoraf den ene bliver en opvisningsbane med 250 tilskuerpladser. Samtidig skal der etableres fire udendørs baner på grunden.

Padelcenteret skal efter planen stå færdigt om et års tid. De udendørs baner skulle endda allerede være klar til brug i efteråret.

I Syd- og Sønderjylland er der allerede 22 udendørs samt ni indendørs baner fordelt på hele landsdelen. Yderligere syv steder er der projekteret med nye baner. (Se oversigtskort herunder)