Tidligere landsholdsspiller og VB-legende Ulrik le Fevre er død

For under to år siden kunne Ulrik le Fevre tager imod hæder i Parken, da han og dengang afdøde Jørgen Olesen blev optaget i Fodboldens Hall of Fame.

Lørdag døde han efter længere tids sygdom. Han blev 77 år.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Ulrik le Fevre spillede fra 1965 til 1976 37 landskampe for Danmark. Undervejs scorede offensivspilleren syv mål for nationalmandskabet.