Tidligere margarinefabrik stod i flammer

Røgfanen har lagt sig op over den gamle margarinefabrik i Vejle, der i dag huser virksomheden Mester Food. Brandvæsenet har kaldt ekstra styrker ind for at håndtere situationen.

- Vi ved endnu ikke omfanget af branden, siger beredskabschef fra Vejle brandvæsen, Thomas Diez.

Indtil videre vides det ikke, hvordan branden er startet. Det er dog røgen, der i øjeblikket har overtaget den ellers skyfrie blå himmel over Vejle.

Området er spærret af, og Sydøstjyllands politi skriver på Twitter, at det ikke er muligt at handle i forretningerne på stedet.

- Borgere opfordres til at søge væk fra røgen og generelt holde sig ud af området, oplyser Sydøstjyllands politi.

Vejene omkring er også spærret af, hvilket har skabt kø på vejene.

Ekstra styrker kaldt ind

Branden er voldsom i den gamle margarinefabrik i Vejle, der i dag håndterer frugt og grønt.

Seks andre brandstationer er til stede for at hjælpe med håndteringen af branden. Det er blandt andet Horsens og Hedensted brandstation.

Det betyder at 30 mand er i fuld gang med at få bugt med ilden.

- Vi forventer at have kontrol over ilden indenfor den næste time, men på nuværende tidspunkt har vi ikke overblikket endnu, siger beredskabschefen Thomas Diez.

Beredskabschefen Thomas Diez kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvordan branden er startet.

Mester Food er en engrosvirksomhed, der handler med fødevarer.

To andre brande

Vejle er hårdt ramt i dag, udover branden i den gamle margarinefabrik, er der yderligere to andre brande i byen.

Den ene brand finder sted i et rækkehus på Høgevej. Her er branden under kontrol.

Ved et andet sted i Vejle, (adressen kendes ikke endnu) er der gået ild i en emhætte, som brandvæsenet også har under kontrol.