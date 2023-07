Tidligere pædagog inviterede familie på gratis ferie i sin have - henvendelser væltede ind

For Kristina betyder det alt at kunne invitere folk indenfor, da hun har lyst til at involvere sig med andre og gøre en forskel. Så gør det ikke noget, at det er mennesker, hun ikke kender på forhånd.



- At have en betydning i samfundet det betyder noget for mig. Det er svært at acceptere, at det kan jeg ikke rigtigt, som det er nu. Men jeg savner virkelig at kunne få en rar følelse af at være til gavn, og på den her måde kan jeg det og samtidig passe på mig selv, forklarer Kristina.