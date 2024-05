Tidligere VB'er inviterede store fodboldnavne til byen

Torsdag og fredag har han stået i spidsen for en fodboldskole ved Nørremarkshallen i fødebyen.

Særligt for lejren var, at modstandere fra tiden i Premier League, Emile Heskey, Phil Babb og David Thompson, var inviteret til at træne børnene.

Selvom de har spillet på højeste niveau, var det vigtigste at give deltagerne en oplevelse fremfor at spotte det næste stjerneskud.

- Når man ser de smiler, har det sjovt og giver hinanden en highfive, så glæder jeg mig. Og så synes jeg, at det er værd at gøre, siger Jacob Laursen.

Emile Heskey har gennem sin karriere prøvet en del. Alligevel var det vigtigt for ham at være med i Vejle. Han gav nemlig afkald på en anden oplevelse, som de fleste måske havde vægtet højere.