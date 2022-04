Tiltale: Hundredvis blev snydt af falsk kvinde på Snapchat

Bedrageriet skal være sket ved, at mændene på særligt det sociale medie Snapchat lod andre tro, at der var tale om en kvinde, der solgte ydelser af seksuel karakter.

På den måde fik de mænd til at overføre penge for ydelser, som aldrig blev leveret eller udført.

I stedet beholdt de fire tiltalte pengene, og i nogle tilfælde afpressede de deres ofre ved at true med at afsløre over for familie, venner eller arbejdsgiver, at vedkommende havde forsøgt at købe ydelserne.

Anklageskriftet strækker sig over 322 forhold med 240 forurettede.

Anklages for at svindle fra 2019 og 2020

Sagen begyndte at rulle i efteråret 2020, da en 35-årig midtjysk mand gik til politiet. Han fortalte, at han var blevet snydt på Snapchat og presset til at overføre penge. I alt havde han sendt 1700 kroner afsted.

Det fik betjente til at se nærmere på sagen og lede efter spor både digitalt og ved ransagninger.

- Vi har i sagen gennemgået utallige sagsakter i form af MobilePay-betalinger, kontoudtog og Messenger-samtaler, udtaler Henrik Varbøl, der er fungerende politikommissær og efterforskningsleder ved lokalpolitiet i Viborg.