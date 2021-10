To mænd på anklagebænken: Nægter sig skyldige i millionsvindel mod sygehus

Udnyttede hul i kontrol

Da sagen kom frem, oplyste Sygehus Lillebælts ledelse, at den pågældende medarbejder havde fundet et hul i et hjørne af sygehusets kontrolsystem, og at vedkommende bevidst havde omgået kontrollen i samarbejde med personer uden for sygehuset.

Sygehusdirektøren for Sygehus Lillebælt, Christian Sauvr, har tidligere fortalt til TV SYD, at sygehuset fik et tip fra nogle samarbejdspartnere om, at der foregik noget mistænkeligt.

- Det er først, da vi får adgang til mailkorrespondancerne, at vi kan begynde at se et mønster, som ikke har været muligt at se før, sagde sygehusdirektøren.

Han kaldte det en meget uheldig sag, som berører rigtig mange ansatte i organisationen.

- Jeg er rigtig ked af den her sag, og det er noget, der påvirker os alle sammen. Det er fuldstændig uacceptabelt, at en tidligere betroet medarbejder går bag vores ryg og tilsyneladende bevidst forsøger at snyde os, sagde Christian Sauvr.