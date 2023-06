To mænd starter deres eget lokalmedie imod alle odds

Medieforsker: Går mod tendensen

I 2020 fik journalist Anders Østerby 500.000 kroner til at undersøge de såkaldte nyhedsørkener, hvor der ikke er nogen medier.

- Det er altid positivt, når der er nogen, der har initiativ til at starte nye lokalmedier. Ellers har tendensen været, at der er blevet færre lokalmedier. Det er fint, at der er konkurrence, for man gør hinanden bedre og kæmper om at være først og bedst, siger Anders Østerby.

Og Jim Hoff og Søren Grunnet behøver ikke nødvendigvis at være bange for, at deres medie ikke overlever.

For Anders Østerby fremhæver et lignende eksempel.

Da lokalmediet Morsø Folkeblad lukkede, stiftede lokale David Højmark mediet 'Kun Mors', og inden for kort tid havde han 1.000 abonnenter. Mediet lever stadig i dag.