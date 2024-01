To motorveje spærret efter uheld

Begge veje er i øjeblikket spærret som følge af et tabt betonelement mellem til- og frakørsel 56B Horsens C på E45-motorvejen og grundet et uheld mellem Givskud og Hærvejen på rute 30.

Det skriver P4 Syddanmark på X.

Vejdirektoratet oplyser, at motorvejen nær Givskud forventes genåbnet i løbet af formiddagen. Bilister opfordres til at benytte frakørsel 7 ved Givskud.

Sydøstjyllands Politi oplyser på X, at der ikke er nogen tidshorisont for det tabte gods ved Horsens. Vejdirektoratet oplyser, at man kan passere uheldet via nødsporet med forsigtighed.