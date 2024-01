To personer efterlyses for bedrageri

Det skyldes, at man mistænker to mænd for at have svindlet sig til at betale mindre for varerne. end de egentlig koster.

Politiet oplyser desuden, at det ikke har været muligt at identificere, hvem de to mænd er.

Hvis man har informationer, kan politiet kontaktes på telefon 114.

Den ene mistænkte er en mand, der vurderes til at være mellem 25 og 35 år. Han er almindelig af kropsbygning, har lys hudfarve og kort, lyst hår.

Han var iført en grøn jakke, sort T-shirt med hvidt og rødt tryk på brystet, sorte sweatpants og røde sneakers med sorte striber langs siden.