Det oplyser Jesper Brian Jensen, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.



Ulykken er sket efter, at en trailer tidligere søndag væltede på motorvejen i forbindelse med et vognbaneskifte.

Her kom ingen i første omgang til skade. Men det skabte kø og resulterede senere i, at fem til seks biler stødte sammen i et harmonikasammenstød et par kilometer længere sydpå.