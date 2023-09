I mandags flyttede de ældre beboere ind på det nye plejecenter i Kong Gauers Gård i Gauerslund. Fredag flyttede børnehavebørnene så ind i deres nye dagsinstitution i samme hus og på mandag flytter vuggestuebørnene ind.

- Vi tror, at det her med at skabe relationer på tværs af alder giver en anden læring for børnene. De får en bredere forståelse for forskelligheder, og de får en rummelighed, som de kan tage med sig videre i livet, fortæller daginstitutionsleder Mette-Lise Larsen.