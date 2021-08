Tobias skal til de paralympiske lege for første gang: - Jeg håber på guld

Hun har selv taget det samme skifte fra spring til dressur, da hun kom til skade med sit ben. Derudover har hun også deltaget som dressurrytter ved PL tre gange og tager også med til Tokyo i år for at passe hesten, men også for at holde sin søn lidt i ørene.



- Tobias vil rigtig gerne have det hele med, men det er også vigtigt for ham at få hvilet og sætte sin lid til, at jeg har styr på hesten. Så kan han koncentrere sig om at komme derover og få kroppen fit og så bruge sit krudt på det, siger hun.