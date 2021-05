Tørringbo i Eurovision semifinale: Han trommede med shampooflasker i badet

Det har altid ligget i kortene

Da Laurits Emanuel kommer på Tørring Gymnasium som 15-årig, tager musikken for alvor fart.

- Han kommer til skolen som en en ganske almindelig 1.g'er, som er spændt på det hele. Men han får hurtigt vist, at han ikke er hvem som helst. Han er ikke tabt bag en vogn, siger Eigil Leander Laursen, der er tidligere musiklærer på Tørring Gymnasium.

Den dengang 15-årige Laurits Emanuel havde en knivskarp plan.

- Han vidste godt, at der var en musical hvert andet år. Han vidste godt, at hvis han startede i 1.g dér, så kunne han være med i to musicals, siger Kristian Thisted, der også er tidligere musiklærer på Tørring Gymnasium.