Togstation har for lave perroner til toget, men har fået en ny bro

I mange år skulle man gå over en gangbro via en trappe for at komme til den modsatte perron. Derudover er perronen lavere, så benet skal svinges højt for at stige ind i toget.



Det var ikke hensigtsmæssigt for dårligt gående og barnevogne.

- Det har været helt skørt. Vi har rigtigt mange pendlere mellem Børkop og Vejle, så det har været et kæmpeproblem, at ikke alle har haft adgang til at tage toget, siger Bjarne Andersen, der er formand i Børkop Lokalråd.