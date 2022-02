Tom Hansen er en glad dyrepasser - der er nemlig igen gæster i dyreparken

Efter besøget i næsehornsstalden skal Tom Skovgaard Hansen fodre i en af de andre stalde. Lemurerne skal nemlig have middagsmad. På traktoren på vej over til deres stald glæder han sig endnu en gang over, der igen er liv i parken.

- Så kan vi lige vinke en gang til de glade gæster. Det giver smil på læben, når man møder et barn, der står og vinker. Det har vi savnet her i vinteren, fortæller han, mens han vinker til hvert et barn på sin vej.

Det er muligt at besøge Givskud Zoo frem til søndag den 20. februar. Parken åbner for sommersæsonen den 2. april.