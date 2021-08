Topatleter skal lære af vikingerne: Landshold og museum går sammen om at skabe bedre atleter

I Jelling er Danmark mejslet i sten. Det var her 'Danmark' blev skrevet på en runesten, som Danmarks første konge, Gorm den Gamle, satte midt i 900-tallet.

Lørdag morgen mødes landsholdsfægterne om denne sten for at få fortællingen om begyndelsen på det område, vi kalder Danmark.

Et samarbejde mellem Kongernes Jelling og Dansk Fægte Forbund (DFF) skal vise, om det gavner atleternes sportslige og menneskelige udvikling, når de får en bedre forståelse for, at de er en del af noget større, som har dybe historiske rødder.

- Jeg tror, at et større og mere sammenhængende perspektiv kan skabe særlige fordele i forhold til motivation og præstationer for den enkelte. Jeg er enormt spændt på at kunne tilbyde denne oplevelse til vores dygtigste fægtere i samarbejde med Kongernes Jelling, siger Laurence Halsted, som er sportschef for DFF, i en pressemeddelelse.