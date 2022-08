Topscorer udbygger Vejles føring i den næstbedste række

Syv sejre i syv kampe og en målscore på 21-2.

Det er status for Vejle i den næstbedste fodboldrække, efter at superliganedrykkeren lørdag vandt 2-0 ude over Hillerød.

Sejren betyder, at Vejle topper 1. division med 21 point og lige nu har solid kurs mod Superligaen. Hvidovre er placeret på andenpladsen med 16 point for en kamp færre.