Oprindeligt skulle lukningen af landet vare nogle uger, men den blev ofte forlænget eller forkortet. Det skabte en usikkerhed i hele underholdningsbranchen, som gjorde, at alt blev sat på pause.



- Mange komikere skider blod, når Mette Frederiksen siger, at de holder hånden under kulturlivet - fordi gu gør de ej. Det er hamrende umuligt og et logistisk mareridt at søge puljer om erstatning, siger Torben Chris.

Det var en idé mellem Torben Chris og Thomas Hartmann, som sikrede, at de to komikere kunne betale deres regninger gennem pandemiens nedlukninger. De lavede standup online.

- Vi skulle have hinanden at spille op ad, ellers virker online standup virkeligt dumt. Men vi fik det til at fungere, og det kom vi igennem pandemien på, siger Torben Chris.