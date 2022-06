Tour de France-aftale får Vejle-politikers alarmklokker til at ringe

Lone Myrhøj sidder i økonomiudvalget i Vejle Kommune, og her får de løbende orienteringer om, hvad nogle af pengene bruges på - men hun fortæller, at det eksempelvis omhandler, hvad der bliver malet gult langs ruten.



- Vi mangler svar på, hvad det koster, og hvad det er, vi har bundet os til at gøre. Alle mine alarmklokker ringer, når vi får at vide, at der er et dokument, der ikke må deles.

Kontraktlige forhold

Vejle Kommunes borgmester Jens Ejner Christensen (V) fortæller til TV SYD, at man i forbindelse med det store cykelløb bruger cirka 18 millioner kroner i Vejle Kommune, og han vil gerne i overordnede træk fortælle, hvad der skal bruges penge til.

Han vil dog ikke komme nærmere ind på, hvad opgavefordelingsaftalen går ud på.

- Der er nogle kontraktlige forhold, og det må vi respektere, siger han.



Borgmesteren kan godt forstå, at man gerne vil have indsigt i, hvad de offentlige midler bruges på, men afviser at udtale sig yderligere om, hvad den går ud på.

Den danske Tour de France-organisation, Grand Départ Copenhagen, er ejet af staten og de fem kommuner, hvor der er start- og målbyer. De står for kontakten til det franske firma ASO.

Til Politiken fortæller Sophie Hæstorp Andersen, der er overborgmester i Københavns Kommune og bestyrelsesformand for Grand Départ Copenhagen, at kontrakten med ASO vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt.