Tour de France var gul folkefest for alle, men undersøgelse siger noget andet

Konklusionen er dels, at det havde en negativ indvirkning på betalingsviljen at bo i en værtskommunerne. Altså i Vejle og Sønderborg for Syd- og Sønderjyllands vedkommende.



- Det positive ved at bo i en værtskommune er, at man er tættere på begivenhederne og dermed har lavere rejseomkostninger, hvis man gerne vil overvære Tour de France. Hvis man ser bort fra den effekt, indikerer resultaterne, at generne – det kan for eksempel være nedlukninger, ringere tilgængelighed til andre ting på grund af cykelløbet, en oplevelse af at der er for mange turister, man kan være nødt til at tage tidligere på ferie end ønsket, fordi der er trafikale forhindringer – overstiger de gevinster, der er ved, at eventen foregår i kommunen, siger Christian Gjersing Nielsen, erhvervs-ph.d., Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, på SDU.