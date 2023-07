Tourfeberen ramte toppen for inkarneret cykelfan fra Vejle

Flankeret af autocamperen iklædt dannebrog og sin kæreste Henriette Rasmussen, har han haft masser at juble over på sin del af Touren.

Den gule førertrøje sidder på en dansker, og flere etaper har budt på en dansker, der kom først over stregen. Blandt andet koldingrytteren Kasper Asgreen, der tilmed var ved at vinde to etaper i træk.

- Det har været den vildeste Tour de France-oplevelse, jeg har haft, siger Rune Hammer.