Trafikuheld skaber kilometerlang kø på motorvejen

20 brandfolk kæmper med at få silobrand under kontrol

OPDATERING kl. 15:00: Indsatsleder Torben Godballe oplyser til TV SYD, at branden nu er kommet under kontrol, og at brandvæsenet er i fuld gang med at pakke sammen.

Brandslukningsarbejdet blev ifølge indsatslederen besværliggjort af, at siloen var holdt op med at virke, hvilket gav problemer med at få den tømt. En elektriker blev tilkaldt, og da først siloen igen fungerede, fik brandfolkene hurtigt branden under kontrol.

20 brandfolk fra tre forskellige stationer kæmper onsdag eftermiddag med at få en silobrand ved Danish Agro i Bedsted under kontrol.

Det oplyser indsatsleder Torben Godballe til JydskeVestkysten.

- Vi er ved at få branden under kontrol herude. Ingen er i fare, fortæller han til avisen.

Han tilføjer desuden, at brandvæsenet forsøger at spare på vandet i slukningsarbejdet for at undgå, at kornet klumper sig sammen.