Tre bands fuldender Jellings musikprogram

Tre navne fra den danske musikscenes absolutte top runder #JMF22-plakaten af med en stærk buket af rock, poesipop og elektropop/rave, skriver festivalen i en pressemeddelelse.

- Med dagens offentliggørelser binder vi sløjfe på programmet med tre navne, der viser bredden i årets lineup. Vi er stolte af hvert og ét af de over 100 navne på plakaten, som vi efter to år uden festival i Jelling næsten ikke kan vente med at opleve foran vores fantastiske, festivalsultne publikum. Da årets program også er mit sidste som booker, vækker det personligt en enorm glæde at se bredden hos den danske musikscene i disse år, siger festivalleder Lars Charlie Mortensen.

Det nok varmeste navn på den danske musikscene, Minds Of 99, slutter førstedagen onsdag af på Store Scene, mens festivalens hovednavn Duran Duran torsdag er sidste band på hovedscenen. D-A-D runder festivalen af lørdag aften.