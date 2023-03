Med i kampen om titlen som Årets Kok er Bjarke Jeppesen, som er den nye køkkenchef på Treetop Restauranten på Munkebjerg Hotel ved Vejle.

Og så skal de to tjenere fra to af landsdelens Michelinrestauranter dyste om at blive Årets Tjener. Det drejer sig om Marc Thejl Hansen fra Restaurant Ti Trin Ned i Fredericia og Andreas Kobs Laursen fra Restauranten Lyst i Vejle.

Du kan selv følge med live i finalerne lige her.