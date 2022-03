Tre mænd anholdt efter skudepisode i Vejle

Tirsdag formiddag fremstilles en tredje mand i grundlovsforhør ved Retten i Kolding med begæring om fængsling på baggrund af en hændelse mandag på Finlandsvej i Vejle, skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.



Manden, der er 23 år og fra Vejle-området som de to øvrige fængslede, blev anholdt mandag. Han mistænkes, som de øvrige, for en rolle i den skudepisode, der fandt sted ud for Finlandsvej 103 i Vejle søndag aften, hvor der blev hørt to-tre skud affyret omkring klokken 23.35.