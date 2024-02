Tre personer varetægtsfængslet i hemmeligholdt sag

Sydøstjyllands Politi meddelte torsdag formiddag på det sociale medie X, at man ville fremstille to 39-årige mænd og en 36-årig kvinde. Hun blev fremstillet in absentia - i grundlovsforhør.



Fra politiet lød det, at de tre er sigtet for uretmæssigt at have hentet to børn fra et opholdssted i Vejle 15. februar og efterfølgende ført dem ud af landet eller have medvirket til det.

Politiet meldte på forhånd ud, at anklagemyndigheden ville anmode om lukkede døre i grundlovsforhøret, men det endte med at blive en anmodning om dobbeltlukkede døre.