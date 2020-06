Tre sigtet i Danmark i international sag om tv-pirateri

Tre mænd i Danmark blev i sidste uge anholdt og sigtet i en international aktion mod tv-pirateri med i alt 11 anholdte.

Det oplyser anklagemyndigheden onsdag i en pressemeddelelse.

Aktionen fandt sted 3. juni i 16 forskellige lande - og heriblandt altså i Danmark, hvor tre mænd blev anholdt. De er efterfølgende løsladt igen, men sigtet i sagen.

Aktionen var rettet mod et internationalt netværk, der skal have udbudt ulovlig streaming af tv-signaler til mere end to millioner kunder på tre kontinenter.

De otte andre mistænkte blev anholdt i Tyskland, Sverige og Spanien.

I den danske del af sagen blev der ransaget på tre forskellige adresser. Hos en 43-årig mand i Hvidovre, en 46-årig mand i Vejle og hos en 40-årig mand fra Billund.

De er alle sigtet for ulovligt salg og film og IPTV-abonnementer.

Et ulovligt tv-abonnement med adgang til blandt andet 90 danske og 5100 internationale tv-kanaler kostede 89 kroner om måneden eller 669 kroner for et helt år, hvilket er langt under markedsprisen for en lovlig adgang.

Det er i Danmark Bagmandspolitiet - Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) - der står for sagen.

- Der er tale om et yderst professionelt, internationalt netværk, der har tjent over 100 millioner kroner ved at tilbyde ulovlig og meget billig adgang til tv-kanaler, film samt populære streamingtjenester som Netflix, HBO og Amazon, siger vicepolitiinspektør Michael Lichtenstein fra SØIK i meddelelsen.

Han fortæller videre, at tv-pirateri er ødelæggende for ikke bare tv- og filmproducenter.

- Det rammer alle dem, som arbejder med at lave film og tv – for eksempel skuespillere, musikere, frisører og makeupartister – fordi indtjeningen falder voldsomt, når rettighedshaverne ikke får betaling for deres ydelser.

- Samtidig er ulovlig streaming også grobund for et stort, sort marked, hvor der ikke betales moms og afgifter af indtjeningen, hvilket rammer samfundsøkonomien og os alle, lyder det.

Sagen udspringer af en sag, hvor spansk politi har optrevlet et netværk, der ulovligt har tilbudt mere en 40.000 tv-kanaler, film, dokumentarfilm og andet ulovligt indhold på internationale servere.

Indholdet blev solgt til en langt lavere pris end hos eksempelvis streamingtjenesterne og tv-udbydere.

I den internationale aktion er der beslaglagt værdier for omkring 36 millioner kroner - blandt andet ejendomme, biler, kontanter, luksusure, kryptovaluta og elektronik.