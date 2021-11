Trods afvisning af forlængelse: Plan om flygtninge fastholdes

Vicedirektøren kan ikke sige noget om, hvornår beboerne i Sandvad kan få nye naboer.

- Vi er ved at undersøge, hvornår det vil være bedst at flytte beboergruppen fra Brovst til Sandvad under de nuværende forhold, siger hun.



Tilliden er væk

Og den melding falder ikke i god jord i Sandvad.

- Det kommer ikke bag på mig, at Udlændingestyrelsen siger, som de gør. Det er bare ærgerligt, at styrelsen ikke kan se, at det vil være en dårlig idé at sende flygtninge med mord og sædelighedsforbrydelser i bagagen til Sandvad, siger Kirsten Paugan, formand for Sandvad Beboerforening.

Der er særligt to årsager til, at Udlængestyrelsen bør lægge planerne om kriminelle flygtninge i Sandvad i graven, hvis man spørger beboerforeningsformanden.