Trods corona-aflysning i 2020: Jelling Musikfestival uddeler lille pose penge

Med aflysningen af festivalen i 2020 forsvandt også indtjeningsgrundlaget for festivalen, der er en nonprofitorganisation og som derfor donerer sit overskud væk til gavn for lokalområdet.

Men før aflysningen i 2020 havde festivalen et par indtægtsskabende aktiviteter, som altså har betydet, at festivalen kan donere en lille pose penge væk. Og det er vigtigt, for foreningerne og festivalen er gensidigt afhængige af hinanden.

- Vi er dybt afhængige af de foreninger, der hvert år skaber Jelling Musikfestival – også når vi igen skal afholde arrangementer. Og vi er dybt taknemmelige for den rolle, foreningerne spiller for os, men så sandelig også for hele samfundet i deres daglige virke. Derfor er det ekstra glædeligt, at vi i år trods alt kan uddele et lille beløb til et par foreninger og gode formål, siger festivalleder Lars "Charlie" Mortensen.