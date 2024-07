Trods faldende besøgstal fastholder museumschef entrépris

- Vi kan bare se, hvis vi kigger på andre museer omkring os, at vi ikke på samme måde har haft midler til at markedsføre og forny os i samme grad, som vi ønsker, siger Morten Teilmann-Jørgensen, og understreger samtidig, at det er gratis at komme ind for folk under 18 år.

- Vi kan ikke entydigt sige, at det er på grund af entreprisen, at vores besøgstal i juli er lavere i år. Det kan der jo være forskellige årsager til, siger Morten Teilmann-Jørgensen.

- Jeg har syntes, at det var ærgerligt, at folk besøgte os gratis og slider lidt på kulturarven, for så at køre videre til den næste by og lægge nogle penge, siger Morten Teilmann-Jørgensen.

Den ene er at få turisterne til at betale for det slid, de er skyld i rundt om monumentområdet. Den anden er at få råd til at reparere Kongernes Jelling og opbygge nye og bedre udstillinger.

Der er generelt to hovedårsager til, at der kræves betaling for at besøge Kongernes Jelling.

”Det anførte driftstilskud bevilges under forudsætning af, at der ikke bliver opkrævet adgangsentré.”

- Jeg er glad for, at vi har indført en entrépris. Det betyder meget for os, at vi kan lave museet om til en større oplevelse, end det er i dag, siger Morten Teilmann-Jørgensen og fortsætter:

Entréindtægterne på 3-4 millioner kroner er af et forsigtighedsgrundlag regnet ud fra et antal gæster, der er en tredjedel lavere end nu, og at 60 procent af gæsterne er under 18 år.

- Jeg mener stadig, at kultur skal være gratis, men Kongernes Jelling er en særlig case, da folk nærmest har stået klar med pungen for at betale entré, og så er jeg så meget jyde, at så skal de da have lov til det.

Et princip formanden for kultur- og idrætsudvalget, Dan Arnløv Jørgensen (K), har stået fast på.

Det er netop det, Morten Teilmann-Jørgensen har oplevet.

- Jeg har godt kunnet lide at stå i entréen og fortælle folk, som har taget pungen frem, at de ikke skal betale, for virkeligheden er, at mange af dem som besøger os, forventer, at det koster noget at komme ind.

- Specielt i højsæsonen er størstedelen af gæsterne fra udlandet, faktisk omkring 60 procent, og jeg synes det er fair, at de ligger en skilling for at blive klogere på den danske kulturarv, siger Morten Teilmann-Jørgensen.

Samtidig forventer museumschefen, at gæsterne bliver længere, når de åbner for den nye udstilling og museet udvides, og at gæsterne dermed får mere for pengene.