Trods forsøg kan spøgelsesbilister aldrig forhindres - men man ved meget mere om dem

Tiltagene har hjulpet

I 2020 og 2021 faldt antallet af spøgelsesbilister til godt 80, men efter coronanedlukningerne steg tallet i 2022 til 115.

Ifølge Niels Skjøde Agerholm bliver det svært at ændre meget på det tal med de tiltag, man har til rådighed i dag, fordi den investering, det kræver, simpelthen er for stor i forhold til problemets egentlige omfang sammenlignet med risiciene for at komme til skade eller dø i andre former for trafikulykker – for eksempel højresvingsulykker.

- Vi er nok der, hvor vi hele tiden holder øje med, hvad teknologien kan. Det, at vi ikke kan i dag, betyder jo ikke, at vi ikke kan i morgen. Men vi har ikke et kvik-fix i pipelinen ud over de her skilte, som tilsyneladende har virket positivt.