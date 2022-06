Trods masser af børn må kommune ikke bygge nye børnehaver

Det går rigtigt godt for bydelen Uhrhøj i Vejle. Flere og flere børnefamilier kommer til, og det betyder samtidig, at der kommer flere børn, der skal passes i Børnehuset Gaia.

Faktisk har børnehaven lige nu 30 børn flere, end den er nomineret til, og der er endnu flere på venteliste.

Men med den nye økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening og regeringen er der ikke udsigt til, at pasningsmulighederne i lokalområdet bliver forbedret foreløbig.

Sådan lyder det hos både borgere og politikere i Vejle.

- Jamen, det synes jeg da er super ærgerligt, fordi der er mange forældre, der står i en svær situation. Det er ikke særlig praktisk, også det der med når man har flere børn, så er det rart, at man kan aflevere det samme sted, lyder det fra Stina Sjøberg, der bor i Uhrhøj og lige nu er på barsel.

Borgmesteren ærgrer sig

Hos Vejles borgmester Jens Ejner Christensen (V) er der heller stor tilfredshed med økonomiaftalen. For kommunen har faktisk pengene til at bygge til eller bygge nyt, men det spænder aftalen ben for, lyder det fra borgmesteren.

-Det kan godt ske, at man taler om inflation og om national krise. Vi har bare den helt lavpraktiske ting, at der er født 300 ekstra børn i Vejle Kommune. Det er vi super glade for, fordi at det vidner jo om, at her er der der vækst, og her vil man gerne bosætte sig og få børn og leve sit liv. Det er bare nogle forventninger om, at vi så også kan levere på, at vi har nogle nogle gode, nogle tidssvarende institutioner, siger Jens Ejner Christensen.

Corona, krig og inflation

Kommunerne har med den nye rammeaftale 1,4 milliarder anlægskroner færre end i aftalen for 2022.



Årsagen til at der kommer færre penge ud i kommunerne skyldes især den høje inflation, der lige nu rammer bredt i samfundet.

Ifølge finansminister Nicolai Wammen (S) er det en ekstraordinær situation hvor inflationen er den højeste i 35 år.