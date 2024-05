Turbulent Vejle-sæson kan ende med Europa

Når sidste spillerunde løber af stablen lørdag, kan Vejle med en sejr over Randers spille sig op på nedrykningsspillets førsteplads og dermed indløse billet til den playoffkamp, hvor der er europæisk deltagelse på spil.



- Det er en god situation at være i. Det altoverskyggende var selvfølgelig at sikre endnu en Superliga-sæson, og alt, hvad der sker fra nu, er en bonus oveni alt det gode, der er sket, siger direktør Henrik Tønder.

En sejr over Randers er dog ikke i sig selv nok. Viborg skal samtidig sætte point til mod OB, som har alt at spille for i overlevelseskampen.

Der er dog hverken ekstase eller store armbevægelser i Nørreskoven.

- Der er meget, der skal gå op i en højere enhed. Historisk har vi det svært mod Randers, som vi skal møde på udebane, så inden vi åbner champagneflaskerne, så spiller vi lige den kamp, siger Henrik Tønder.

I en potentiel playoffkamp venter nummer tre fra mesterskabsspillet, så der er fortsat lang vej til Europa.

Sidste spillerunde løber af stablen klokken 15.00 lørdag.