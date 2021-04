Tusinder af tilskuere på stadion for første gang i 417 dage

Torsdag aften lyder der for første gang i over et år ordentlig larm fra lægterne på Vejle Stadion.



Lokalopgøret mellem Vejle Boldklub og AC Horsens spilles foran flere end 4.000 tilskuere. Med andre ord er der udsolgt under de nuværende omstændigheder, hvilket glæder klubbens direktør Henrik Tønder meget.

- Det er 417 dage siden, vi har spillet foran så mange tilskuere. Vi har sommerfugle i maven ved glæden over, at tilskuerne er tilbage. Vi er samtidig ydmyge over for vores loyale sæsonkortholdere, sponsorer og tilskuere, der er forblevet loyale både økonomisk og følelsesmæssigt det seneste år, siger han.

Genåbningen af samfundet gør det muligt for professionelle fodboldklubber at få tilskuere tilbage på stadion, og den seneste kamp på Vejle Stadion helt uden tilskuerrestriktioner foregik 1. marts 2020, da VB tog imod HB Køge.